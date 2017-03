Nova franquia da Adidas em Manaus abre 12 vagas com salários a partir de R$ 1,5 mil

Com a implantação de uma nova franquia da Adidas na capital amazonense, o Grupo Gesta abre 12 novas oportunidades de trabalho e renda. As vagas para trabalhar na consagrada marca de produtos esportivos têm remunerações a partir de R$ 1,5 mil, com oportunidades nas áreas de vendas, gerência, estoque e caixa.

Para concorrer aos cargos, é necessário ter o ensino médio completo, com exceção da ocupação de gerente, para a qual é exigido nível superior. De acordo com a diretora administrativa do Grupo Gesta, Renata Marinho, é imprescindível que todos os candidatos tenham experiência no segmento de vendas e conhecimentos de informática básica.

“Para desempenhar a função de vendedor é necessário ter uma boa comunicação verbal e habilidade em negociação. Já para estoquista, é preciso organização e planejamento de estoque. Os candidatos à caixa devem ter conhecimento em controle operacional, e os pretendentes à gerência, controle organizacional, liderança, planejamento estratégico, habilidade em negociação e desenvolvimento de equipe”, explica.

Os interessados nas vagas devem enviar um e-mail com currículo em anexo para o endereço selecao@grupogesta.com.br.

Segundo o empreendedor e franqueado da marca, André Gesta, a nova loja Adidas ocupará um espaço físico de 271m² no Manauara Shopping e está prevista para inaugurar em abril. “Com a saída das lojas próprias de Manaus, estamos apostando que com esta franquia iremos consolidar a marca na cidade, já que temos mais duas Adidas, sendo uma no Shopping Ponta Negra e outra no Sumaúma Park Shopping”, diz o empresário.

Com as franquias em três centros de compras da capital, o empresário já visa outros projetos, como a abertura de outros empreendimentos da marca. “Com a abertura da Adidas, no Manauara, fechamos o primeiro ciclo da marca em Manaus. A tendência é que a partir de 2018 começaremos o projeto das franquias Adidas Originals em nossa cidade”, destaca Gesta.

A loja ficará situada no piso Castanheira, do Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis), e contemplará um mix de produtos de alta qualidade, como artigos esportivos, calçados, acessórios, roupas para os públicos infantil, feminino e masculino.

