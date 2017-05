Nova eleição para governador do Amazonas será em agosto, confirma TRE

O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Waldiney Albuquerque, informou, na tarde desta quinta-feira (4), durante entrevista para uma rádio local, que a nova eleição para o cargo de governador do Estado deve acontecer no mês de agosto.

Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a cassação do governador José Melo (PROS) e seu vice, Henrique Oliveira (SD). A comunicação sobre a decisão do julgamento foi enviada para o TRE-AM, pela Suprema Corte, no fim desta tarde, e o prazo para a convocação da nova eleição é de 40 dias. Entretanto, o órgão aguarda a publicação oficial para iniciar o procedimento da cassação e dar posse ao governador interino.

De acordo com Waldiney Albuquerque, o primeiro turno deve ser realizado no primeiro fim de semana de agosto e o segundo turno no último fim de semana do mesmo mês. Questionado sobre o prazo de 40 dias, determinado pelo TSE, o secretário judiciário do TRE informou que é impossível fazer o processo até o fim deste prazo.

“Pelos processos que temos que fazer, inclusive, para a contratação de empresas para o transporte das urnas, por exemplo, não há tempo hábil para que a gente realize todos os tramites da eleição até o mês de julho. Sendo assim, nós vamos sugerir dois calendários,mas com prioridade para agosto”, relatou.

A decisão deve ser publicada nesta sexta-feira (5) e o TRE dará início as medidas determinadas pelo TSE. O cumprimento da cassação será imediata e o órgão vai notificar o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSD), que vai assumir o cargo interinamente até a realização da nova eleição. Quem assumirá o cargo deixado por Almeida é o deputado estadual Abdala Fraxe (PTN).

David Almeida

Ex-líder de José Melo na Aleam, o deputado David Almeida (PSD) informou, por meio de nota, que acompanha o desenrolar da situação que envolve o Governo do Estado do Amazonas. Ele declarou que está esperando a comunicação oficial, para que, de posse desse instrumento, se manifeste institucionalmente sobre o assunto.

Recursos

José Melo e Henrique Oliveira podem entrar com embargo declaratório no TSE onde devem questionar alguns pontos da decisão, entretanto, a cassação imediata não poderá ser suspensa. Outro passo que a defesa pode dar é recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), que poderá ou não acatar o recurso para um novo julgamento. Essa é a última instância da Justiça.

“Não importa o tipo de recurso do governador, ele terá que aguardar fora do cargo. Todo e qualquer recurso não têm caráter suspensivo da decisão”, relatou o secretário judiciário.

José Melo foi acusado de participar de um esquema de compra de votos, além de usar a Polícia Militar na campanha eleitoral de 2014. Ele também foi acusado de contratar a empresa de Nair Queiroz Blair, pelo valor de R$ 1 milhão.

Movimentação política

A decisão pela cassação movimentou o meio político do Estado. Caciques e grupos políticos já começaram a se mobilizar em torno da eleição direta convocada pela Suprema Corte Eleitoral brasileira, para os próximos 60 dias.

Bruna Souza

EM TEMPO