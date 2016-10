Nova edição do ‘Fuá’ terá venda de pirarucu a preços populares

Cerca de uma tonelada de pirarucu salgado estará disponível para venda a preços populares durante a próxima edição da Feira Urbana de Alternativas (Fuá), que acontece no próximo domingo (16), das 9h às 19h. O pescado é fruto de manejo sustentável de pirarucu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cujubim (1100 quilômetros de Manaus), incentivado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria com o Fundo Amazônia/BNDES e o Banco Bradesco. A feira acontece na sede da FAS, Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro.

O filé do peixe salgado será vendido a R$ 20 o quilo, e a manta, a R$ 18 o quilo. Toda a produção tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e apoio da Operação Amazônia Nativa (Opan) e as Secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema), e Produção Rural Sustentável (Sepror).

Realizado em parceria entre a FAS e CasaCinco, o FUÁ tem como principal objetivo fomentar um novo pensamento e estimular a melhoria na qualidade de vida. “O FUÁ vem se posicionando na agenda de Manaus, trazendo um olhar atencioso sobre as pessoas que ajudam a construir a cultura e a arte locais. A FAS se orgulha por abrir suas portas e ajudar nessa redescoberta da vida urbana da cidade, trazendo as pessoas para um diálogo sobre sustentabilidade e a Manaus que queremos”, disse uma das organizadoras do evento, Paula Gabriel.

Arrecadação de brinquedos

O evento também contará ainda com arrecadação de brinquedos e roupas para crianças moradoras de unidades de conservação. Nas últimas duas edições, os itens arrecadados foram doados para cerca de 60 crianças moradoras da RDS Cujubim.

Com informações da assessoria