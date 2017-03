Nova edição do ‘Bar do Maykinho’ terá versão ‘white’ neste sábado

A Avenida do Turismo será o destino certo dos forrozeiros no fim de semana. A casa João de Barro, localizada ali, terá uma nova edição da festa ‘Bar do Maykinho’.

Comandada pelo vocalista da Xiado da Xinela, a novidade da vez é que será totalmente ‘white’. A organização sugere que os participantes utilizem traje branco (ao menos uma peça), não como obrigatório, porém interessante para fazer ‘jus’ ao título do evento.

No repertório, clássicos da MPB, Jovem Guarda, pagode e sertanejo (anos 90) serão transformados em Xote. Além da Xiado, as bandas Forró Peneirado, Forró Show e Balanço da Sanfona também vão animar a noite.

O agito começa às 21h, no antigo ‘El Toro Loco’, Zona Oeste de Manaus. O ingresso custam R$ 30 (pista) e R$ 50 (área VIP). Quem colocar o nome na lista VIP no fb.com/joaodebarromanaus e no Instagram (@joaodebarroam) não paga entrada até ás 23h.

