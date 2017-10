Nova cratera abre na avenida Tefé e preocupa moradores

Uma cratera cedeu na Avenida Tefé, no bairro Japiim, Zona Sul, nas proximidades do Prosamim, após as constantes chuvas que atingiram a capital nos últimos dias. O local já havia recebido o serviço de manutenção da concessionária Manaus Ambiental no último dia 31 de agosto, mas voltou a apresentar problemas.

De acordo com moradores do local, o problema iniciou com pequenas rachaduras no solo e depois o asfalto desabou, impossibilitando a passagem de pedestres.

Leia também: Com risco de desabamento, casa é interditada no bairro da União

A reportagem conversou com o pedreiro, Anderson Souza* (nome fictício já que ao entrevistado decidiu não se identificar), que mora há 20 anos no local e já viu o buraco abrir outras vezes.

“Há sete anos esperamos que esse problema seja resolvido. Já escutamos até que fariam uma rua na frente do local onde houve o desabamento, mas até hoje não foi feito. Graças a Deus não faltou água no bairro, mas se continuar assim pode acontecer algo pior”

Lixeira viciada

Mesmo sendo prejudicados com o problema, alguns moradores jogam lixo no buraco. A comunidade está revoltada, mas continua depositando dejetos no local, que podem prejudicá-los. A lixeira viciada e o tamanho da cratera só aumentam a cada dia e já estão afetado os bueiros, que ficam entupidos com o escoamento das águas das chuvas. Consequentemente, as casas correm o risco de serem alagadas.

Procuramos a assessoria de imprensa da Manaus Ambiental e fomos informados que a manutenção de limpeza deve ser realizada pela prefeitura de Manaus. Ao serem questionados sobre a nova ocorrência de desabamento da área, a concessionária disse que tinha ciência do problema no local. Em seguida, a equipe enviou técnicos para averiguar a situação.

Leia mais:

Jovem pescador é morto a facadas após presenciar briga de bar no interior do AM

Sem manutenção ou reparos, transformador de energia pega fogo há 6 horas na Vila da Prata

Grávida de 7 meses é presa com 15 kg de drogas e dois comparsas