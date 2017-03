Nova consulesa da Alemanha toma posse em solenidade no Palácio Rio Negro

O embaixador da Alemanha, Georg Witschel, entregou o documento de nomeação à nova consulesa honorária da Alemanha no Amazonas, Claudine Basílio Klenke, na noite desta quinta-feira (9). No solenidade, realizada no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, houve a despedida e homenagem para o até então cônsul, Martin Klenke.

Segundo o embaixador, a relação entre Brasil e Alemanha é enorme, pela fabricas alemãs no Brasil e, aqui no Amazonas, os negócios estão principalmente na área científica. “Nossos laços diplomáticos são de muito tempo. Queremos que continue a parceria estreita e tradicional ativa. O cônsul daqui faz parte de uma rede importante com outros consulados em outros Estados brasileiros”, ressaltou Witschel.

Durante a cerimônia houve a entrega da medalha da Cruz de Cavaleiro da Ordem do Mérito, uma das mais importantes honras alemãs, para o ex-cônsul, seguido de homenagem e despedida do cargo.

“Foi muito positiva a minha permanência no Brasil. Os alemães são apaixonados por essa região tão rica. Espero que as pessoas recebam a minha filha com o mesmo apoio que eu fui recebido. Estou muito confiante e agradecido”, disse.

A responsabilidade do consulado, que atende os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia será da filha de Klenke, Claudine. Ela destacou que busca dar continuidade e estreitar ainda mais as relações entre Brasil e Alemanha.

“Vamos trazer mais oportunidades para o Estado, por meio dos negócios e convênios. Vamos atender brasileiros e alemãs que residem aqui. Além disso, trazer mais empresas para a Zona Franca de Manaus”, detalhou.

Manoela Moura

EM TEMPO