Nova academia é inaugurada na Zona Leste

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto (PSDB), entregou mais uma academia ao ar livre na cidade. Dessa vez o espaço de lazer funciona no bairro do Coroado, na zona leste.

A academia é do tipo híbrida, que pode ser usada por pessoas com ou sem deficiência, e foi instalada entre as avenidas Beira Mar e Beira Rio. Com orçamento de R$ 78 mil, a obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Artur Neto destacou que a atual gestão municipal pretende até o fim de dezembro entregar mais doze obras. “São projetos que estão praticamente prontos, faltando apenas alguns arremates. Temos ainda mais 28 obras em andamento, ainda não concluídas, que estão recebendo visitas técnicas, onde são realizadas visitas técnicas para identificar o que está faltando, o que andou e o que não andou, para tomarmos as providências”, destacou.

O prefeito ressaltou que pretende, até janeiro de 2017, entregar mais 40 obras de uso exclusivo da população. “Nós estamos entregando obras de pequeno e grande porte, desde academias ao ar livre até grande parte do trabalho de restauração que vem sendo realizado nas praças da Matriz, no Centro, e Tenreiro Aranha, e tantas obras relevantes que fazem com que a gente apesar da chuva e dificuldade da atual crise, nós tenhamos mantido equipes para realizar os mutirões de recapeamento durante o dia e a noite. Vamos intensificar os trabalhos para que a população possa desfrutar desses espaços o mais depressa possível”, informou.

A vereadora Therezinha Ruiz (DEM), autora da emenda paramentar destinada a obra, destacou que as academias a céu aberto têm sido muito importante para a sociedade, pois ajudam a população a participar de atividades físicas que devem ser realizadas no dia a dia com o intuito de adquiri melhor qualidade de vida. “Instalada em um ponto estratégico, onde muitas pessoas costumam fazer caminhas, esse projeto tem o necessário para alcançar o interesse da população beneficiando, principalmente, pessoas que não têm condições financeiras para frequentar uma academia, mas sentem a necessidade de fazer exercícios físicos”, frisou.

O secretário da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel), Luis Neto, informou que um levantamento em várias zonas da cidade revelou que em locais públicos onde existem atividades ao ar livre é notório uma melhor qualidade de vida da população. “Muitas pessoas não fazem atividades alguma ou fazem apenas uma caminhada de rotina. Com a ideia de implantar academias gratuitas, a população é influenciada, positivamente, a buscar uma melhor qualidade de vida. Tem motivação, gera aquela empolgação e, com isso, acaba transformando esse momento em uma constante na cidade do cidadão. Isso faz com que a ingestão de remédios sofra uma queda e tenha aumento na qualidade de vida do ser humano.

A dona de casa, Ana Paula Oliveira, 37, revelou que o projeto terá suma importância na comunidade, que atualmente é carente em ações que proporcionem melhor qualidade de vida. “O custo de uma academia é muito caro, não tenho condições de pagar. Com a instalação dessa academia eu vou poder praticar exercícios, perder alguns quilinhos e melhorar minha autoestima”, informou.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO