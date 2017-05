Nova academia ao ar livre é inaugurada na Boulevard

Mais uma academia hibrida ao ar livre foi entregue na noite desta terça-feira, 16/5, pela Prefeitura de Manaus. O novo espaço voltado à saúde e bem-estar foi inaugurado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, na avenida Senador Álvaro Maia, na Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

A nova academia ocupa uma área de 100 metros e custou R$ 135.802,15, com recursos do governo federal. No local foi construído um piso de concreto e rampa para Pessoas com Deficiências.

No total foram instalados dez aparelhos híbridos de ginástica, entre eles: roda de ombro, máquina tríceps, torre de bicicleta, máquina bíceps, barra alta, simulador de caminhada e máquina de remada, além de instaladas placas explicativas para orientações de uso.

Durante a inauguração da 36ª academia ao ar livre, o prefeito explicou que o Município busca parcerias com patrocinadores privados para dar manutenção a espaços como estes.

Iluminação a LED na rua Visconde de Porto Alegre

Após conversarem com moradores, o prefeito e o vice Marcos Rotta visitaram trecho da rua Visconde de Porto Alegre e determinaram a instalação da iluminação a LED na via. “Essa nova iluminação vai trazer sensação de segurança para os moradores e mais clima para que utilizem a nova academia”, destacou o prefeito.

Com informações da assessoria