Nos últimos dias de campanha, Henrique Oliveira vai às ruas e reforça propostas

Na reta final das eleições deste pleito, mesmo em dias de debate, o candidato a prefeito, Henrique Oliveira (SD) foi às ruas reforçando suas propostas de governo. Nas atividades desta quinta-feira (29), o candidato conversou com a população e reforçou suas propostas nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, educação e infraestrutura.

Pela manhã o candidato panfletou na Bola do Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro. Para Henrique, o contato com a população antes do debate serve de combustível.

“A repercussão dos outros dois debates foi excelente. Nas ruas, hoje, por onde eu passei, eu recebi um aceno positivo da população, um grito de apoio dando força para o debate de mais tarde. Isso é o combustível que precisamos”, destacou.

No decorrer do dia Henrique também se preparou para o debate que aconteceu nesta quinta em uma TV local. Definiu as principais propostas a serem apresentadas à população e qual as perguntas a fazer aos adversários.

Propostas

Nas atividades Henrique destacou que em sua gestão vai formalizar os pequenos comerciantes, criar shoppings para o empreendedor e reforçar o Procon para atuar preventivamente. Além disso, vai reorganizar os camelôs.

O candidato também falou sobre o principal projeto desta campanha, o ‘tarifa zero’ que vai garantir passe livre aos estudantes. Segundo Henrique, os estudantes representam 18,7% do total de passagens por mês.

Com informações da assessoria