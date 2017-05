‘Nós temos um sistema político apodrecido’, diz coordenador da Operação Lava Jato

Em entrevista ao jornalista Milton Jung, em um programa de rádio de uma emissora nacional, na manhã desta terça-feira (23), o procurador da república e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol concluiu que o sistema político brasileiro está “apodrecido” e que somente com mudanças nas leis, e suas inúmeras brechas, e a população escolhendo melhor seus representantes no parlamento, o Brasil possa começar a viver um novo momento onde a corrupção não seja regra mas exceção.

“Três anos depois da lava jato tudo parece igual. As mudanças não vieram. Precisamos caminhar para as reformas que mudem as condições que hoje favorecem a corrupção no Brasil. Esses novos acontecimentos nos estarrecem (gravação do presidente Temer). São crimes atuais cometidos pelo presidente da república e por um senador da república, além de indicativos apontado provas de crimes relacionados a mais de 1.800 políticos. Estamos sendo feitos de bobos. Isso revela um sistema político apodrecido”, defendeu Dallangnol.

Segundo o coordenador da Lava Jato, todo esse problema, visto pelo lado mais otimista, possa ser um cenário propício para a transformação do país. Mas, para isso, seria necessário que o cidadão soubesse escolher melhor seus parlamentares. “O filósofo Michael Sandel veio ao Brasil recentemente e disse: ‘com esse Congresso que vocês têm aí não tem nenhuma chance de renovação ética’. E em 2018 teremos uma nova oportunidade para colocarmos outras pessoas lá; mais comprometidas com a pauta anticorrupção, pessoas que não estejam sendo processadas ou investigadas por crimes”, apontou Dallangnol.

Livro

Esses e outros assuntos da entrevista estão no livro que o procurador da república vai lançar em São Paulo, nesta terça. “A luta contra a corrupção, a Lava Jato e o futuro de um país marcado pela impunidade” traz a visão de quem esteve inserido na investigação que devassou o modo de fazer política no Brasil.

“O que nos levou a fazer esse livro foi que as pessoas tem uma super confiança no resultado da Lava Jato. Como se fossemos heróis para salvar a todos. E isso é ruim. Esperar por heróis paralisa a sociedade. Mas se nos queremos um futuro melhor que o nosso passado, em tocante a corrupção, nos todos precisamos ser os heróis de nossa historia”, concluiu Deltan Dallagnol.

Márcio Azevedo

