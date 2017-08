Nos pênaltis, Cruzeiro se vinga do Grêmio e vai à final da Copa do Brasil

No tempo regulamentar, a vitória foi por 1 a 0 – Divulgação/Grêmio

O Cruzeiro se vingou do Grêmio e avançou para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (23), a equipe mineira venceu o rival por 3 a 2, nos pênaltis, no Mineirão, pela segunda partida da semifinal do torneio. No tempo regulamentar, a vitória foi por 1 a 0. No primeiro jogo, o time gaúcho havia vencido por 1 a 0, na Arena do Grêmio.

No ano passado, o clube dirigido por Renato Gaúcho havia eliminado o Cruzeiro na semifinal da competição.Na decisão, o Cruzeiro enfrentará o Flamengo, que eliminou o Botafogo após vencer por 1 a 0, em jogo realizado também nesta quarta, no Maracanã. A partida de ida terminou empatada por 0 a 0. As finais acontecerão dias 7 e 27 de setembro.

Agora, o Cruzeiro buscará o pentacampeonato da competição. O time já foi campeão em 1993, 1996, 2000 e 2003, além de vice em 1998 e 2014.

O maior vencedor do torneio é justamente o Grêmio, que venceu em cinco oportunidades. Já o Grêmio continua em duas competições. Ocupa a vice-liderança do Brasileiro e está nas quartas de final da Copa Libertadores.

No duelo desta quarta, a equipe tricolor de Porto Alegre manteve sua postura ofensiva no início do jogo e criou excelente oportunidade. Aos 4 minutos, Luan enfiou para Barrios, que saiu na cara do gol e chutou para ótima defesa de Fábio.

Com o passar do jogo, o Cruzeiro adiantou a marcação e equilibrou o jogo. A equipe arriscou chutes de longa distância e bolas cruzadas para a área como aconteceu aos 32 minutos, quando Alison subiu livre e cabeceou para boa defesa de Marcelo Grohe.

No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu marcar logo aos 7 minutos. Após cobrança de escanteio de Thiago Neves, Hudson subiu sozinho e cabeceou para o gol.

Dez minutos depois, a jogada se repetiu. Thiago Neves cruzou e Raniel acertou um belo voleio por cima do gol. O Cruzeiro continuou ameaçando em jogadas pelo alto, mas não conseguiu chegar ao segundo gol. Já o Grêmio pouco ameaçou Fábio na etapa complementar.

Nos pênaltis, o Grêmio perdeu com Ewerton e Edilson, que acertaram a trave, e Luan, que parou em Fábio. Arthur e Fernandinho marcaram. Já Murilo e Robinho bateram para defesas de Grohe. Raniel, Sóbis e Thiago Neves converteram as cobranças para o clube mineiro.

FolhaPress

