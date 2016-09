Nos dias que antecedem o pleito, José Ricardo destaca ações de sua vida pública e pede voto do eleitor

No próximo domingo (2), nove candidatos disputam o cargo de prefeito de Manaus e na busca pelo voto do eleitor, o candidato José Ricardo, da coligação ‘Compromisso com o povo’ destaca os trabalhos já realizados na vida pública e defende o voto de forma livre e consciente de cada cidadão.

“Como diz a campanha do Tribunal Superior Eleitoral ‘Voto não tem preço, voto tem consequência’. Por isso, a população não pode abrir mão de votar nos candidatos com base nas propostas, na coerência e no trabalho apresentado durante suas trajetórias políticas. É nas urnas que você pode mudar a realidade do seu bairro, dos ônibus velhos e da passagem cara, das ruas esburacadas, dos Caics e dos Caimis que querem fechar, da falta de água nas torneiras, da ciclovia de enganação pintada no Boulevard, da faixa azul também só pintada, dos tradicionais atrasos no pagamento da data-base dos professores, dos bueiros destampados. São problemas que se perpetuam há mais três décadas com esse grupo político que governa o Amazonas e Manaus”, disse o prefeiturável.

Para o candidato, é essencial entender a relação direta que existe entre o voto e as condições em que se encontra a cidade, o estado, o país, porque do contrário o voto perderá o peso de um ato de cidadania e passará a ser mera obrigação.

Com informações da assessoria