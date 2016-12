North Lions já projeta próxima temporada

Após a conquista do título amazonense de Futebol Americano, diante do significável público de mais de 8 mil espectadores na Arena da Amazônia, a diretoria do North Lions já estuda o planejamento para a próxima temporada. O presidente do clube, Lucas Alencar, afirmou que seus atletas receberam sondagens de outros times e que buscará manter o elenco campeão. Além de segurar os jogadores, o dirigente do Lions estuda a contratação de reforços.

Para buscar o bicampeonato, a diretoria quer fechar com cinco jogadores de defesa e dois de ataque.

“Nosso principal objetivo é manter a atual base de jogadores. Precisamos dar valor ao nosso elenco e nossa comissão técnica. Mas, nossos jogadores estão sendo sondados por algumas equipes, então vamos buscar mantê-los. Buscaremos firmar novas parcerias com um time de futebol de campo, que possa nos oferecer melhores campos para treinamentos. Já está tudo encaminhado, mas não podemos citar o clube”, disse.

Investimentos

A diretoria do North Lions providenciou um ex-quarterback de fora do Amazonas para aperfeiçoar os treinamentos de defesa e ataque da equipe e palestrar sobre o esporte da bola oval. Virá de Vila Velha (ES), na segunda quinzena de março, Bruno Araújo. O ex-técnico da seleção brasileira de futebol americano, coleciona passagem como jogador pelo Vila Velha Tritões (2010), por onde foi campeão brasileiro jogando na Vila Belmiro, contra o Vasco da Gama Patriotas.

“Ele vem com os custos de hotelaria, passagens e alimentação pagos pelo departamento financeiro do clube. É um profissional a ser seguido. Virá para lecionar as técnicas do futebol americano. Para aprimorar a técnica dos atletas ele passará uma semana dando aula em Manaus. Será a segunda vez que ele virá, pois já contribuiu bastante conosco. Ele traz um conhecimento técnico absurdo e totalmente diferenciado, principalmente aos novatos”, disse o presidente Lucas Alencar.

Para o quarterback Binho Menezes, que se sagrou campeão estadual Lions, a vinda de Bruno Araújo é essencial para o crescimento da equipe. “Ele é um cara muito inteligente, o North Lions é o que é devido o ensinamento dele. Ele nos dá as coordenadas e seguimos o que ele nos passa. Refletem muito dentro de campo estes investimentos. O futebol americano é um esporte muito complexo, o plano de jogo precisa ser eficaz, mesmo que se tenha um grupo forte. Sem o Bruno Araújo, o North Lions não seria o que é hoje”, disse.

Jogos em estádios pequenos

Apesar da grande festa que ocorreu no jogo decisivo do Manaus Bowl na Arena da Amazônia, a diretoria do North Lions continuará mandando suas partidas nos Campos do Clube da Petrobras e Base Aérea Militar, ambos na Zona Sul da capital.

“Uma partida de futebol americano não é somente um jogo, é muito mais que isso. É um evento, não tem como realizar um jogo esportivo de três horas de duração sem algo a mais, como uma feira gastronômica, um ensaio de cheerleaders, show musical ou outros tipos de apresentações. A modalidade sem seus complementos pode ficar monótona. Ainda não é a hora de disputar o Manaus Bowl em estádios. Temos gramados bons que podem ser utilizados nos demais jogos. Entretanto espaços como Arena da Amazônia, Colina e Carlos Zamith são mais viáveis para jogos de abertura ou final. Estes duelos podem ser realizados como uma produção mais especial, já que os times participantes não têm poder para fazer de todas as partidas da temporada um evento peculiar”, explicou Lucas Alencar.

Sobre o desgaste do gramado da Arena da Amazônia após a final do Manaus Bowl, vencida pelo North Lions por 17 a 14 sobre o Manaus Broncos, o presidente do Lions ouviu do departamento de engenharia do gramado da arena, que as portas estarão abertas aos próximos eventos da modalidade. “Nos parabenizaram pelo evento e nos informaram que o gramado não sofreu o desgaste esperado”, frisou.

João Paulo Oliveira