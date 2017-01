North Lions fará seletiva para encontrar novos ‘talentos’

No próximo sábado (28), às 15h, o North Lions, atual campeão amazonense de futebol americano, fará uma seletiva na academia Live, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O valor para os atletas interessados em participar é de R$ 15.

De acordo com ao treinador de defesa do North Lions, Igor Andrade, 24, o objetivo é encontrar novos talentos para compor o time para a nova temporadado campeonato.

“O objetivo é conseguir novos talentos para o nosso time, diferente de outros times, o Lions contrata pessoas locais, sabemos que aqui tem muitos talentos. Somente um dos nossos atletas é de São Paulo o restante da equipe é todo de Manaus. Os selecionados irão atuar na próxima temporada do campeonato, previsto para maio”, disse o treinador.

Ainda conforme Igor Andrade, para participar da seletiva o candidato não precisa saber jogar futebol americano. “O atleta não precisa saber jogar, após ser aprovado, nós vamos ensiná-los. Tem muita gente que gosta da modalidade, mas não sabe como é. Então, essa é uma oportunidade para conhecer e entrar para o time”, falou.

Igor Andrade explicou como funcionará a seletiva. “Vão ser realizados exercícios físicos como, por exemplo, uma corrida de 40 metros, nessa corrida, vamos analisar o condicionamento físico do participante. Além da corrida, terão outros exercícios que estão sendo elaborados”, disse o treinador, completando que o atleta precisar ter acima de 17 anos para participar da seletiva. No dia da seletiva, o participante terá que ir trajando roupas de academia.

Em relação ao peso dos atletas, o treinador acrescentou que o futebol americano é bem democrático. “Todos são bem-vindos ao North Lions: altos, baixos, gordos, magros, não importa se pesa 60 ou 140 quilos, tem vagas para todos”, concluiu.

Campeão amazonense

No dia 22 de dezembro do ano passado, pela primeira vez, o North Lions se sagrou campeão amazonense de futebol americano em uma partida eletrizante na Arena da Amazônia. O triunfo por 17 a 14 foi sobre o Manaus Broncos. Com a vitória, o time ficou no topo do Manaus Bowl.

Mara Magalhães

EM TEMPO