Norte-coreanos ficam feridos em conflito durante pesca irregular no mar do Japão

Pescadores da Coreia do Norte detidos no mar do Japão na sexta-feira passada (14) estão em hospitais da região de Primorie, no extremo oriente russo.

A informação foi divulgada hoje (17) por um representante do Comitê de Investigação russo. Os 48 norte-coreanos detidos estavam pescando ilegalmente na zona econômica exclusiva da Rússia.

“A investigação está realizando verificações processuais em concordância com o Artigo 318 do Código Penal sobre o uso de violência contra as autoridades. Ainda não foi aberto qualquer processo criminal. Os coreanos estão em instituições médicas na cidade de Nakhodka”, declarou uma fonte.

A mesma fonte acrescentou que nada ameaça a saúde dos detidos, mas que é necessária assistência médica por uma questão de prevenção. Segundo declarou, “nenhuma vida está em perigo”.

Após a detenção, os pescadores tentaram atacar os oficiais da patrulha, depois de resistirem ao apelo das autoridades russas de parar o barco, criando, assim, um conflito. Após vários tiros de aviso, os oficiais do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) abriram fogo de armas ligeiras, ferindo nove pescadores. Mais tarde, um deles morreu.

Agência Sputnik Brasil