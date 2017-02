Nono integrante da quadrilha que desviou R$ 500 mil da Fapeam é preso

O foragido da Justiça Elivaldo Celso Lopes Maia, 49, foi preso na tarde do último domingo (19), na residência da sogra, localizada na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte. Conforme a Polícia Civil, o homem é suspeito de integrar uma organização criminosa que desviou 500 mil da Fundação de Amparo à pesquisa do estado do Amazonas (Fapeam).

A verba, segundo investigações, seria destinada aos professores da Fapeam.

Com Elivaldo, que é o nono integrante da quadrilha, foram encontradas seis identidades falsas e uma carteira de habilitação falsificada, além de certificado de ensino médio. O homem vai responder por organização criminosa, falsificação de documento público, estelionato e falsidade ideológica.

Quadrilha

Em setembro de 2015, oito pessoas foram presas pelo desvio da verba. Os mandatos, na época, ocorreram nas zonas Norte e Oeste de Manaus.

As investigações para chegar ao grupo durou cinco meses.

Ana Sena

EM TEMPO