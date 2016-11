Nomeação de magistrados depende de orçamento do TJAM, ressalta Flávio Pascarelli

Ainda em sua gestão, que finaliza somente em 2018, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), desembargador Flávio Pascarelli, planeja nomear e empossar, mesmo que de maneira gradual, os sete novos desembargadores para a corte de Justiça. As vagas foram criadas por meio de lei estadual em 2013 na gestão do ex-presidente da instituição, desembargador Ari Moutinho.

Pascarelli explicou que as nomeações devem acontecer mediante a estabilização da economia e dos recursos financeiros do tribunal, uma vez que o órgão possui hoje um déficit de mais de R$ 3 milhões, já que o Tjam teve seus repasses constitucionais reduzidos pelo governo por conta da crise financeira. Segundo ele, os repasses mensais são da ordem de R$ 38 milhões, mas a folha de pagamento consome mais de R$ 40 milhões/mês.

“Temos um recurso baixo, que não permite desenvolver a convocação por enquanto. Eu tenho a total intenção de cumprir ainda na minha gestão, podendo até mesmo ser gradual. Contudo, a formatação dependerá de uma avaliação técnica para que possamos tomar uma decisão a respeito desse assunto”, disse o desembargador ao EM TEMPO.

O projeto que prevê o aumento do número de desembargadores foi aprovado em 2013, por maioria de votos, durante sessão do Tribunal Pleno e enviada à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), para tramitação e votação na casa. A matéria foi aprovada em 24 horas, mas uma queixa feita pela desembargadora Graça Figueiredo ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alegando ter sido impedida pela presidência do órgão ao pedir de vista do projeto, acabou por postergar a posse dos novos membros na gestão de Moutinho.

Se concretizada as nomeações, a corte do tribunal passará dos atuais 19 desembargadores para 26 membros. O último aumento de vagas no órgão ocorreu em 2005, quando o número subiu de 14 para 19 magistrados, na gestão do então presidente do Tjam, desembargador Arnaldo Carpinteiro Péres. Nesse período, houve uma elevação da demanda no 2º grau e também da população do Estado, que é um dos parâmetros para o aumento ou não do número de vagas no Poder Judiciário local.

E, justamente por conta da demanda judicial e o crescimento populacional observados em Manaus na última década, é que Pascarelli sustenta a necessidade de aumentar o número de desembargadores no Estado, pois, se baseia em critérios previstos na Constituição Federal.

“Se analisarmos superficialmente este critério, veremos que o estado de Rondônia, por exemplo, contava com 21 magistrados para uma população de 1,5 milhão de habitantes, à época de 2013. Já o Amazonas possui 19 desembargadores para mais de 3,5 milhões de habitantes. No Distrito Federal, eram 40 e 2,6 milhões de habitantes em 2013. Então estes são apenas alguns dos dados que remetem à necessidade de adequação do Tjam para realidade atual. Porém, reforço que isso vai depender muito da questão orçamentária”, afirmou.

Recurso

De acordo com Flávio Pascarelli, a partir de janeiro de 2017, o tribunal sairá do atual patamar de 7,7% para 7,8% da receita tributária líquida do Estado, depois do acordo feito com o governo do Estado, juntamente com Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), em aumentar o percentual do repasse de 0,1% na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), dando assim em torno de R$ 7 milhões para cofre do poder judiciário local. “Conseguimos sensibilizar, em agosto deste ano, o governo estadual e os parlamentares para o déficit mensal de R$ 3 milhões que o tribunal estava vivenciando”.

Mesmo assim, reforça Pascarelli, com esse aumento, o Tjam ainda irá passar por dificuldades, já que a receita tributária líquida do Estado para 2017 está prevista para ser menor que a deste ano, com uma queda de nominal de 5,69%, redução equivalente a mais de R$ 1 bilhão.

“Ou, seja, o fôlego que esperávamos com o acréscimo de 0,1% em nosso orçamento já não será o mesmo, visto que a base de cálculo do orçamento do ano que vem será menor que a de 2016. Portanto, nós continuaremos trabalhando com o cinto apertado e promovendo ações internas para reduzir custos e otimizar recursos. Quando assumimos a gestão, sabíamos que esses anos seriam extremamente desafiadores justamente porque teríamos a missão de tentar fazer mais com menos recursos”, enfatizou.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO