‘Noite do Flash Back’ acontece neste sábado no Plaza

Aos amantes da balada, preparem-se para a melhor festa com os sucessos dos anos 80 e 90. É ‘A Noite do Flash Back – A Original’, que acontecerá no próximo sábado, dia 8, à partir das 22h, no Centro de Convenções Manaus Plaza.

O DJ Raidi Rebllo, é quem comanda a tradicional festa há 25 anos. A grande novidade dessa edição é a grandiosa danceteria com uma estrutura de vídeo Live Stage, que será montada e permitirá a mixagem simultânea e sincronizada com palco, som e iluminação de primeiro mundo.

As atrações confirmadas são DJ Ary Guedes, DJ Augusto Omena, Los Tiburones, DJ Adahilton e DJ Sales. Além disso estão DJ Raidi adianta os principais artistas do Set list como Rock Astley, July Torres, Tka, Erasure, Rocco Granatta, Double You, Alexia, Ice Mc, Masterboy, Real Mccoy e muito mais.

Os pontos de venda de ingressos estão na Academia Cheik Club – avenida Getúlio Vargas no Centro Os ingressos variam de (Pista) R$20,00 e (VIP) R$30,00 com cd ou dvd. Mesas a R$ 140,00 (para quatro pessoas).

Quem adquirir ingressos concorre a vários prêmios, além de ganhar brindes como pulseira, camisa entre outros.

