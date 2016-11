No Vila da Prata, comerciante é alvejado com cinco tiros e morre a caminho do hospital

O comerciante Clerton da Silva Menezes, 27, foi alvejado com cinco tiros na noite dessa terça-feira (8), por volta das 21h, na rua Arthur Reis, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus e morreu a caminho do hospital.

Conforme o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima estava em frente de sua casa, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta de placa e caraterísticas não divulgadas. Os suspeitos efetuaram os disparos que atingiram o abdômen e o tórax do comerciante.

Após cometer o crime a dupla fugiu sem ser identificada. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade hospitalar.

Conforme informações de testemunhas, que preferiam não se identificar, com medo de represália, Clerton era traficante e comercializa drogas no bairro. Há suspeita que a morte do comerciante tenha sido um acerto de contas.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO