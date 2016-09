No Tarumã, jardineiro é preso por agredir companheira

Um Jardineiro de 37 anos, identificado como Leonidas Leão de Freitas, foi preso, em flagrante, por volta das 21h desta quarta-feira (28), suspeito de agressão à companheira dele, uma mulher de 49 anos. O fato aconteceu na residência do casal, no ramal Anaconda, bairro Tarumã, Zona Oeste.

De acordo com informações do registro de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o homem iniciou discussão com a esposa, que após ser atingida com um soco no rosto, caiu no chão e continuou a ser agredida. No momento, a filha da vítima, que estava na residência, ouviu gritos e conseguiu deter o infrator.

Conforme consta nos registros policiais, em depoimento, a vítima foi socorrida pela filha e, juntas, procuraram a unidade policial mais próxima para formalizar a ocorrência. Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram autorizados pela dona da casa a entrar no local e prender o jardineiro.

Na ocasião, os policiais deram voz de prisão a Leonidas e, durante revista no local, apreenderam uma espingarda calibre 16 com duas munições, em posse do agressor.

Na sede da DECCM, o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele será encaminhado para a Cadeia Pública no Centro de Manaus.

Por Isac Sharlon