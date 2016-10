No Sul, Atlético-MG marca no final e larga na frente do Inter

O Atlético-MG está com um pé na final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), o time de Marcelo Oliveira largou na frente no Beira-Rio, mas passou a ser dominado, levou o empate e esteve até perto de tomar a virada do Inter. Mas, aos 44 minutos do segundo tempo, Lucas Pratto garantiu a vitória por 2 a 1 e uma grande vantagem para o jogo de volta.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 2 de novembro, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O Atlético-MG avança com qualquer empate ou mesmo uma derrota por 1 a 0. Se o Inter devolver o 2 a 1, a vaga será decidida nos pênaltis.

Logo no início do segundo tempo, Lucas Pratto acreditou duas vezes na jogada que abriu o placar para o Atlético, em finalização de Otero. Nos minutos seguintes, o argentino esbanjou qualidade para participar de triangulações.

Depois do gol precoce, o Inter foi obrigado a mudar. Abandonou a estratégia reativs e foi para cima ainda no primeiro tempo, mas o gol não saiu. Na etapa final, a superioridade do Inter ficou ainda maior, mas o time continuou a errar a pontaria nas finalizações. Mas, de pênalti, William venceu Victor e deixou tudo igual.

E, aos 44 minutos do segundo tempo, a resposta atleticana veio somente na base da individualidade. Cazares puxou um veloz contra-ataque e tocou para Luan, que recebeu, viu Pratto livre na esquerda e passou para o argentino fazer o segundo gol e garantir a vitória.

Internacional

Danilo Fernandes; Fabinho (Valdívia), Paulão, Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, William, Anderson (Vitinho) e Alex (Eduardo Sasha); Aylon. T.: Celso Roth

Atlético-MG

Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Lucas Cândido), Leandro Donizete, Júnior Urso e Otero (Luan); Robinho (Cazares) e Lucas Pratto. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (PE)

Gols: Otero, aos 2 min do 1º tempo; William, aos 24, e Lucas Pratto, aos 44 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Rafael Carioca e Leandro Donizete (A)

Público: 30.118

Renda: R$ 394.340,00

Por Folhapress