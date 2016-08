No São Raimundo, carpinteiro tenta matar esposa grávida, a terçadadas, e é preso

Um carpinteiro de 23 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (25), suspeito de tentar matar, a terçadadas, a própria mulher, uma jovem de 22 anos que está gravida de 8 meses. O crime ocorreu, por volta das 21h30, na avenida Padre Agostinho Caballero Martins, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), após uma briga, a vítima foi perseguida em via pública pelo suspeito, que estava armado com um terçado. Em um determinado momento, o jovem caiu e o homem desferiu um golpe que a atingiu na cabeça.

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e, quando chegaram ao local, constataram que o suspeito estava ao lado da vítima, aparentando um certo desiquilíbrio, como se tivesse usado algum produto ilícito.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

O carpinteiro foi conduzido para a especializada, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Após os procedimentos ele foi encaminhado para Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Conforme a assessoria da Policia Civil, durante depoimento, o suspeito ficou calado e se negou a informar o motivo pelo qual queria matar sua companheira. Quando a mulher receber alta será ouvida na DECCM.

