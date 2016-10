No São José, barbeiro é assassinado em via pública por dupla em moto; tiros foram dados por mulher

O barbeiro Luís Carlos Cavalcante Thomas, 26, foi morto com cinco tiros na noite deste domingo (9), por volta das 21h, na rua 9 do bairro, São José, Zona Leste de Manaus.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações (Ciosp), a vítima estava em via pública, a caminho de sua residência, quando foi abordado por um casal que estava em uma motocicleta de placas e características não identificadas.

Ainda conforme o relatório, uma mulher que estava na garupa da motocicleta efetuou os disparos que o atingiram na cabeça, tórax e mãos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme um investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem estava devendo pensão alimentícia e já havia sido ameaçado várias vezes pela ex-companheira, que não teve o nome divulgado.

O corpo do barbeiro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade. A DEHS investiga o caso.

