No RJ, polícia prende assassinos da cantora Loalwa Braz Vieira

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (19), em flagrante, os autores do latrocínio da cantora Loalwa Braz Vieira. Após investigação minuciosa, os policiais civis da 124ª Delegacia de Polícia, em Saquarema, Região dos Lagos, chegaram a Wallace de Paula Vieira (23 anos), Gabriel Ferreira dos Santos (21) e Lucas Silva de Lima (18), identificados como autores do crime. O delegado Leonardo Luís Macharet, titular da 124ª DP disse que todos foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio, cuja pena máxima é de 30 anos.

O delegado informou que após a informação, pela manhã, sobre um incêndio na Pousada Azur, localizada na Estrada da Barreira, em Saquarema, houve a comunicação de que o carro da cantora teria sido encontrado há aproximadamente 1 km da pousada, com um corpo carbonizado dentro do veículo. Depois disso, houve uma perícia no local e o corpo de Loalwa Braz Vieira foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) para apuração da causa da morte e identificação.

A Polícia Civil informou que as investigações indicaram que no final da noite de ontem, os três indicados como autores do crime chegaram à Pousada Azur, arrombaram a porta de entrada e imobilizaram a cantora Loalwa, que era proprietária do estabelecimento. Segundo a Polícia, ela ainda tentou reagir, entrou em luta corporal, mas foi agredida com pauladas e golpes de faca até desmaiar. Foi aí que arrastaram a cantora até o veículo dela, estacionado no terreno da pousada, e o levaram para uma rua próxima, onde resolveram tocar fogo no carro com a cantora no seu interior. Ainda nas diligências, os policiais localizaram e apreenderam a faca e o pedaço de madeira utilizados pelos autores para golpear a vítima.

Wallace chegou a se apresentar aos policiais como testemunha e caseiro da propriedade. Contou que tinha presenciado o crime, mas durante o depoimento houve contradições, e ao notar que seria descoberto, confessou o crime. Depois disso, os agentes identificaram Gabriel Ferreira dos Santos, preso no centro de Bacaxá, distrito de Saquarema, que estava com o telefone celular e o cartão bancário da cantora. No início da noite, Lucas Silva de Lima foi preso no bairro Guarani, em Saquarema.

Cristina Índio do Brasil

Agência Brasil