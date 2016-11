No Redenção, polícia prende mulher em bar por abandono de incapaz; criança tem apenas 3 anos

Para consumir bebida alcoólica em um bar próximo de casa, uma estudante de 19 anos foi presa com a mãe dela, uma dona de casa de 42 anos, por suspeita de deixar a filha de apenas 3 anos em casa com uma tia que possui problemas mentais. O crime ocorreu na residência da família, localizada na Travessa Transbrasil, bairro Redenção, próximo ao Serviço de Pronto Atendimento da Redenção (SPA), na Zona Centro-Oeste, na madrugada do último domingo (27). As duas devem responder pelo crime de abandono de incapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe deixou a criança na companhia da avó e da tia ainda na noite do último sábado (26). “Em depoimento, a mãe contou que deixou a criança para resolver alguns problemas pessoais, no entanto, após a saída da mãe, a avó também resolveu sair da casa deixando a criança com a tia dormindo”, disse uma investigadora que preferiu não ter o nome divulgado, ressaltando que o caso foi registrado pela delegada plantonista Laura Câmara.

Ainda conforme o boletim, equipes da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas após vizinhos perceberem que a criança chorava compulsivamente. Quando equipe compareceu ao local, encontrou a tia despida, jogada no chão e a criança chorando com um celular nas mãos.

De acordo com a Polícia Civil, a criança acordou com o barulho da tia caindo no chão. A mãe e a avó foram presas sob efeito de bebida alcoólica. Elas disseram que estavam em um bar localizado no mesmo bairro onde ocorreu o abandono.

A avó alegou em depoimento que deixou a filha – que possui problemas mentais – dormindo com a neta, mas, que voltaria rapidamente. Uma fiança no valor de R$ 597 foi estipulada, mas, como não houve o pagamento, as duas foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde devem permanecer à disposição da Justiça. Uma outra familiar ficou com a guarda da criança.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA