No lançamento de disco, Claudiney Batista leva terceiro ouro do atletismo

Os 45,33m de voo do disco arremessado por Claudiney Batista, 37, deram ao brasileiro a medalha de ouro no lançamento de disco, classe F56. A medalha foi a terceira do Brasil no atletismo da Paraolimpíada do Rio de Janeiro – até agora, o país tem quatro douradas.

A marca foi alcançada logo na primeira rodada da prova e, além de garantir o ouro por antecipação, deu a Claudiney o recorde paraolímpico.

Claudiney já é medalhista paraolímpico, mas no lançamento de dardo. Em Londres-2012, ele conquistou a prata. Claudiney acumula, também, quatro pódios em Mundiais.

Com a vitória dele neste sábado, o Brasil chegou a 12 pódios na Rio-2016 e se manteve na quinta posição do quadro de medalhas orientado pelo número de ouros. Essa faixa está dentro da meta proposta pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que pretende incluir o país no top 5 da Rio-2016.

