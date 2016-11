No Japiim, mulher é encontrada morta e seminua em mata próxima à UFAM

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, apresentando sinais de agressão física, foi encontrado seminu, na manhã deste domingo (27), por volta das 11h, em uma região de mata, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Peritos de Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas, e agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram deslocados até o local para coleta de informações e remoção do corpo.

As causas do homicídio ainda são desconhecidas pela polícia.

Mais informações em instantes.

