No Japiim, mãe sai para beber e deixa filhas trancadas dentro de casa

Duas irmãs menores de idade, uma de 8 anos e outra de 4, foram resgatadas pela Polícia Militar depois de serem deixadas trancadas em casa pela mãe que saiu para beber por volta meia noite deste sábado (19). As crianças foram encontradas na residência, localizada no bairro Japiim, Zona Sul, às 9h, sem comer desde o dia anterior. Até o momento do resgate, a mãe das meninas, identificada apenas como ‘Aline’, não havia retornado.

O cabo Gama Ferreira, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a guarnição recebeu denúncia de moradores via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), e uma viatura foi deslocada para o Japiim e constatou o abandono.

A equipe precisou arrombar a porta para resgatar as irmãs. A menina de 8 anos se encontrava na janela e, perguntada se estava sozinha, relatou aos policiais que a mãe havia saído por volta de meia-noite e ido para o bar beber. Ela estava acordada e viu quando a mãe saiu. “As crianças estavam com fome e, até aquele momento, a mãe não havia retornado da rua”, informou Ferreira.

Depois de resgatadas, as meninas foram levadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Uma tia das meninas, que não teve o nome divulgado, relatou à guarnição no local que a mãe tem costume de fazer isso. Até o fechamento desta edição, “Aline” ainda não havia sido localizada pela polícia. As meninas iriam permanecer na Depca sob guarda das autoridades aguardando algum responsável.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO