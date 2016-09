No Jack ’n’ Blues; banda Gramophone comanda nova edição da ‘Quarta Alternativa Autoral’

Aos amantes do rock o fim de semana promete, a banda Gramophone comandará a nova edição da ‘Quarta Alternativa Autoral’ do Jack ‘n’ Blues Snooker Pub. O projeto abre espaço para bandas autorais mostrarem seu trabalho. O conjunto liderado pela vocalista Vivian Oliveira será atração principal na noite desta quarta-feira (28), na casa noturna, que fica localizada na rua Nova Palma, no Vieiralves, Zona Centro- Sul de Manaus.

A noite terá ainda promoções especiais; balde com dez Heineken por R$ 50, mediante consumo a sinuca será liberada a noite toda, quem comprar a famosa ‘caipirinha’ leva outra de graça até 23h. O show iniciará às 21h, com couvert artístico no valor de R$ 10.

A banda Gramophone formada por Vivian Oliveira (voz), João Carlos Ribeiro (bateria), Renan Raijin (violão) e Robson Andrei (trompete e Gaita) vão apresentar um show diferente. O destaque fica por conta dos elementos instrumentais, como guitarra psicodélica, metais e muito groove.

No repertório dessa noite, além de ‘Doce Vida’, feita em parceria com Milton Cabocrioulo, a banda lançará uma nova música autoral: ‘Ribamar’, (composição de J.C Ribeiro, baterista da banda), com influências de maracatu e samba rock.

Segundo a vocalista, o nome simboliza a essência do som que eles produzem, alusivo ao famoso objeto do século XIX. “A ideia é remeter a um jeito de escutar com atenção e silêncio, que é como as pessoas escutavam o gramophone, uma ideia de coisa rústica, crua, autêntica” afirma Vivian.

A banda formada em maio desse ano tem como referências, estilos como rock, samba, folk, jazz, reggae, blues e música experimental. Mas a influência principal vem de artistas locais, como Casa de Caba, Cabocrioulo, Tucumanus, Pusanga e Tribo Zaggaia.

Com informações de assessoria