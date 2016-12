No IML, familiares reconhecem vítimas de acidente aéreo

Familiares das vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã desta terça- feira (7) passaram a tarde no Instituto Médico Legal (IML), identificando os corpos das vítimas.

A menina Ana Alice Ribeiro da Silva, 6, o piloto João Jerônimo da Silva Neto, 38, e João Frederico Cruz, 58, já foram identificados. Os dois homens foram liberados. Os familiares das outras vítimas buscam documentos de arcadas dentárias para identificar os corpos carbonizados.

Michel Cruz, 29, filho de João Frederico Cruz, disse que o pai trabalhava com cooperativas de mineração e daria uma palestra no município de Novo Aripuanã.

“Deixei meu o pai no Aeroclube e 50 minutos depois fiquei sabendo do acidente. Fiquei preocupado, na expectativa que não fosse ele até a lista dos nomes ser divulgada. Quando soube que alguém tinha sobrevivido fiquei com esperança que fosse ele. Fui ao hospital mas quando me falaram a estatura do homem, soube que não era meu pai”, contou.

Glaciney Buzaglo, 49, era tia de Juan Lemos. Ela disse que o sobrinho havia acabado de chegar do Pará e buscou a filha Ana Alice para ir a Novo Aripuanã, para os festejos da padroeira da cidade. “Ela era muito apegada a ele, era um chamego só, ele sempre levava para as festas de lá onde fica nossa família”, informou.

Antônio Mendonça, representante do proprietário da Aeronave, Daniel Dias Moreno, explicou que a empresa está fornecendo assistência para as famílias. “Estamos acompanhando a situação, dando apoio e logística para todos, trazendo familiares de outros estados. Também estamos disponibilizando funerária para todos”, disse Mendonça.

Todos os corpos serão encaminhados à funerária São Francisco, mas apenas o piloto, João Jerônimo vai ser velado no local. Juan e Ana Alice vão para Novo Aripuanã. Henrique Tiez Neto para o Mato Grosso, Jefferson Luiz Janzen para Minas Gerais. João Frederico vai ser velado na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM).

Manoela Moura

Portal EM TEMPO