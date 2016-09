No Educandos, homem é preso em flagrante por estupro a criança

O pintor Nidio Curica Mafra, 40, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 9h, enquanto praticava atos libidinosos com uma criança de aproximadamente 10 anos, em uma região de mata, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Durante o flagrante, o homem estava com as genitais a mostra.

Os policiais deram voz de prisão ao infrator, que reagiu a ordem e ainda tentou fugir do local. De acordo com os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, durante a confusão, a criança correu e, até o momento, não foi localizada.

Conduzido até a sede do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem tentou nova fuga, quebrou uma porta da delegacia, mas foi contido por policiais civis, após ouvir disparos de arma de fogo. Durante revista no suspeito, foram encontrados uma porção de drogas e uma pequena quantia em dinheiro trocado.

Na ocasião, os policiais relataram que Nidio tentou subornar a equipe de investigação, oferecendo a quantia de R$ 58 em troca da liberdade. Na sede do 2º DIP, ele será autuado por estupro de vulnerável, tráfico de drogas, resistência à prisão e corrupção ativa.

Por Equipe EM TEMPO Online