No Dom Pedro, irmãos são presos após extorquirem família de açougueiro

Os irmãos Renald Pereira da Silva, 20, e Renan da Silva Azevedo, 21, foram presos nesta terça-feira (1º), por extorsão, no prédio da Delegacia Geral, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. A dupla junto com outros dois comparsas, ameaçou de morte a família de um açougueiro de 42 anos caso não pagassem o valor de entorpecentes roubados.

De acordo com delegado Juan Valério, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), os infratores participaram de um crime de extorsão a uma família que reside na Zona Oeste. O fato ocorreu no dia 22 de outubro deste ano, na primeira etapa do bairro Compensa. Na ocasião, foram presos em flagrante pelas equipes do DRCO Abed Vitorino Pena Neto, 21, e Eronilson Pereira Batista, 27, mas os irmãos conseguiram empreender fuga do local.

Segundo o diretor adjunto do DRCO, delegado Guilherme Torres, havia também um mandado de prisão em nome de Wallace Rafael Castro de Oliveira, 30, por participação no mesmo crime, mas o mesmo já está preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), onde cumpre pena por tráfico de drogas.

O diretor adjunto do DRCO explicou ainda que Wallace Rafael ordenou que o grupo extorquisse a família de um açougueiro de 42 anos, quando ocorreu um extravio de entorpecentes no imóvel pertencente às vítimas. O local era alugado a um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas. O açougueiro chegou a entregar R$ 13 mil em espécie aos infratores na época.

Guilherme Torres ressaltou que as funções no grupo eram bem definidas, com Wallace atuando como líder do bando e Renald braço direito do detento. Já Renan contratava pessoas para integrar o bando. Eronilson foi contratado para ficar de olheiro no momento do crime e Abed recebia o dinheiro.

Renald e Renan foram indiciados por extorsão e por integrarem organização criminosa. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria