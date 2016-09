No Distrito Industrial, homem reage a assalto e é morto a facadas na frente da esposa

O autônomo Mário Pereira da Silva, 55, foi morto com três facadas, na noite dessa quinta-feira (14), por volta das 23, em quanto caminhava pela avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações (Ciops), o homem estava caminhando em via pública na companhia de uma mulher, que não teve o nome divulgado, quando foram abordados, por dois suspeitos que anunciaram um assalto.

Ainda conforme o relatório, o autônomo reagiu ao assalto e foi atingido com os golpes de faca por um dos suspeitos. Ele foi socorrido por populares que o levaram a uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada no bairro, mas o homem não resistiu e morreu a caminho da unidade.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo, as facadas atingiam o tórax e os braços da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A mulher que estava com o homem, fugiu do local e segundo a polícia a conduta dele será investigada.

