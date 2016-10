No Dia do Médico, Wallace Ramos Oliveira recebe o título de cidadão do Amazonas na ALE

Com mais de 60 anos de atividades, o médico Wallace Ramos Oliveira recebeu na manhã desta terça-feira (18) da Assembleia Legislativa do Estado (ALE) o título de cidadão do Amazonas. A homenagem foi proposta pelo deputado Serafim Corrêa (PSB).

Emocionado, Dr. Wallace falou sobre o amor que tem à medicina e lembrou com orgulho da infância pobre no interior do Maranhão, ressaltando o esforço que fez para se tornar médico.

“Hoje, posso dizer que realizei meu sonho de ser médico e continuo trabalhando na cidade que escolhi para viver. Relembrando as palavras do ator Procópio Ferreira: O bom discurso é aquele que tem o bom começo. O bom discurso é também aquele que tem o ótimo fim. Mas, o melhor discurso é aquele que o começo está próximo do fim. Agora, que já sou amazonense por direto e não só por coração, digo a todos que hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque agora sou de fato amazonense reconhecido pelo Estado”.

O médico aproveitou a ocasião para falar sobre o livro que está fazendo e estará finalizado no próximo ano. “Estou escrevendo um livro sobre a minha vida intitulado como ser médico e que estará pronto no próximo ano. Espero que os meus anseios sejam desejos aos jovens pobres, como eu fui, que devem sonhar com o que querem ser. Todo sonho é possível de ser realizado, só depende de lutar e nunca desistir”, comentou.

O propositor da homenagem, Serafim Corrêa, destacou a importância do trabalho de Dr. Wallace no Amazonas, pioneiro na medicina do Estado. ” Dr. Wallace é o CRM de número 010, portanto, ele é o mais antigo médico em atividade, isso, há mais de 60 anos, na cidade de Manaus. Pelas mãos dele milhares de crianças vieram ao mundo. Por uma feliz coincidência, essa homenagem é comemorada no Dia do Médico. Falar do Dr. Wallace, da contribuição que ele deu por décadas e dá ainda hoje é até redundância”, comentou o deputado.

Com informações da assessoria