No dia do Exército Brasileiro, titular da SSP recebe homenagem no CMA

Com dois anos à frente do Sistema de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o delegado da Polícia Federal, Sérgio Fontes, foi agraciado, na manhã desta quarta-feira (19), no Comando Militar da Amazônia (CMA), com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro, pela atuação na segurança do Estado em parceria com a Força Terrestre do País.

A condecoração é para autoridades que se destacaram em ações de defesa nacional no evento em comemoração aos 369 anos do Exército Brasileiro. Ex-militar da aeronáutica, onde atuou por sete anos, e também ex-aluno do Colégio Militar de Manaus (CMM), Sérgio Fontes destacou a importância do trabalho da Força Terrestre na Amazônia.

“No Brasil como um todo, mas principalmente no Amazonas, não se dá um passo sem a colaboração do Exército Brasileiro. Circulo há muito tempo em operações por essas matas e vejo a presença do Estado por meio dessa Força. Eu fico muito contente em sempre ter mantido em relacionamento estreito com o Exército, que é a ponta da lança da nossa segurança pública”, disse.

O governador do Amazonas, José Melo, prestigiou o evento e a premiação do titular da pasta de Segurança do Estado. “Na atual conjuntura em que o Brasil se encontra, precisamos rever muitos aspectos. Principalmente éticos, morais e amor à Pátria, e isso o Exército nos dá. As Forças Armadas têm o papel de proteger o maior patrimônio brasileiro que é a Amazônia e em meio a tudo isso, a instituição militar ainda encontra tempo para homenagear pessoas, como o delegado Sérgio Fontes, que cuidam tão bem do nosso Estado”, comentou.

Além do Secretário, o juíz titular da 3ª Vara do Trabalho, Adilson Maciel Dantas, os deputados estaduais, Belarmindo Lins de Albuquerque, Carlos Alberto de Castro Almeida e Vicente Lopes de Sousa, foram alguns dos premiados com a medalha do Exército Brasileiro.

Secretário de Segurança

Sergio Fontes é delegado da Polícia Federal e está há pouco mais de dois anos à frente da Secretaria de Segurança, coordenando feitos históricos no combate à criminalidade, como a apreensão recorde de mais de 23 toneladas de drogas. A soma é superior aos últimos 20 anos na história do Estado.

Dia do Exército

O dia do Exército é comemorado no dia 19 de abril em alusão à vitória das forças luso-brasileiras na 1ª Batalha dos Guararapes, no ano de 1648, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, integrando combatentes das três raças formadoras da nacionalidade brasileira, os brancos, negros e indígenas, contra o Exército holandês de Mauricio de Nassau.

Bárbara Costa

EM TEMPO