No Compensa, desabamento de casa deixa mulher ferida; buscas continuam

Uma casa desabou no início da tarde deste sábado (24) no beco São José, bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. Até o momento não há informações sobre o número exato de pessoas que estavam no local no momento em que a estrutura desabou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi resgatada com vida em meio aos destroços. A vítima está com cortes na cabeça e algumas escoriações pelo corpo.

A Defesa Civil do Município ainda não se posicionou sobre o caso. As buscas no local continuam na tentativa de identificar novas vítimas soterradas. Os bombeiros ainda não divulgaram uma análise preliminar sobre o que pode ter causado o acidente.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO