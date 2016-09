No bairro da União, Silas fala sobre criação de subprefeituras e segurança pública caso eleito prefeito

Durante o fim de semana, o candidato a prefeito de Manaus, Silas Câmara, reuniu pedestres e motociclistas numa caminhada pelas ruas do Bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus. O vice, coronel Amadeu, e os candidatos ao vereador da coligação ‘Somos Todos Manaus’, além de lideranças comunitárias de todos os bairros da capital, também estiveram presentes.

“A nossa campanha está conquistando o coração das pessoas. Temos um plano de governo muito sólido, com propostas reais, que as pessoas estão conhecendo e querendo ver em prática. O povo de Manaus quer dar uma chance para quem tem as melhores propostas”, completou o coronel Amadeu.

Antes da caminhada, Silas e coronel Amadeu conversaram com as lideranças em evento no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital. No local, Silas apresentou seu plano de governo já registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e falou sobre o novo jeito de administrar a cidade que será implementado a partir de 2017.

“Implantaremos quatro subprefeituras em Manaus, uma em cada zona geográfica da cidade. Vamos valorizar os Conselhos Comunitários. Eles representarão o empoderamento social da comunidade, tornando-a parceira imediata nas tomadas de decisões de assuntos inerentes ao seu dia-a-dia”, explicou Silas.

Sobre segurança, está prevista ainda a criação da Secretaria Executiva de Ordem Pública. A pasta será responsável pelas ações segurança municipal e responsável pelo programa “Manaus Segura”, que prevê a integração dos sistemas com das Polícias Civil e Militar. Uma das propostas é um convênio para pagar horas extras aos policiais em troca de atuação deles em horário que não estariam a serviço do estado.

“A prefeitura tem sim como colaborar com a segurança pública no Estado. Houve muita omissão. Se escondem no artigo da Constituição, que a segurança pública é dever do estado. Mas depois da vírgula, a Constituição fala que é um direito e responsabilidade de todos”, ressaltou Amadeu.

