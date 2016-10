No Armando Mendes, adolescente é morto com quatro tiros nas costas; dupla suspeita fugiu após o crime

Abdon Titi da Silva Neto, 15, foi morto nesta quarta-feira (26), alvejado com quatro tiros, na rua 42 do bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Ainda não se sabe o motivo do crime.

De acordo com o supervisor do primeiro turno de serviço da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jander Souza, a equipe da viatura foi informada do crime pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo o policial, dois homens, não identificados, que estavam em uma motocicleta branca, chegaram próximo da vítima, dispararam quatro tiros nas costas e, depois, fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas no local constatou o óbito da vítima.

Segundo o policial, Abdon era morador do bairro Nossa Senhora de Fátima I.

No momento desta publicação, a área estava isolada e sendo periciada por investigadores da criminalística.

