No Amazonas, operação pente-fino evita evasão de recursos na Previdência Social

A revisão dos benefícios por incapacidade que é realizado pelo INSS vai trazer maior controle e evitar a evasão de gastos da Previdência Social. A avaliação é do economista José Fernando Pereira.

A operação pente-fino, que vem sendo realizada desde o último mês de setembro, já cessou o pagamento de benefício à 8.442 pessoas em todo Brasil. Segundo dados da Secretaria Executiva Estadual do INSS no Amazonas, são 10.409 beneficiários no Estado, sendo 2.785 do auxílio-doença e 7.624 aposentados por invalidez.

Segundo José Pereira, apesar de expressivos, os valores que já foram cessados e que ainda devem ser até o fim da revisão não devem ter grandes reflexos na atividade econômica, tanto em âmbito local, como nacional.

“Existe muita fraude, então o órgão faz esse trabalho de rotina para evitar que o déficit da previdência aumente. Essa ação não deverá ter grande reflexo na economia do Amazonas ou do Brasil, mas vai evitar bastante evasão de recursos”, apontou.

O INSS no Amazonas tem uma previsão de que até 20% dos 2.785 beneficiários do auxílio-doença, o que corresponde a 580 pessoas, sejam convertidos em aposentadoria por invalidez. Em âmbito nacional, de acordo com o último levantamento feito até 15 de outubro, outros 1.013 foram encaminhados para transformação em aposentadoria por invalidez.

A Previdência Social tem uma previsão de economia de R$ 139 milhões por mês caso se confirme todas as alterações previstas pelo órgão em âmbito nacional.

Perícias

Até o levantamento do dia 15 de outubro, foram realizadas 10.894 das 30.999 perícias que já haviam sido agendadas, 35,14% do total.

O número de 8.442 benefícios que foram cessados na respectiva data de realização do exame, corresponde a 77,49% do total de revisões já feitas. Outros 502 benefícios foram encaminhados para reabilitação profissional, o que corresponde a 4,61% do total revisões. E 1.013 benefícios foram encaminhados para transformação em aposentadoria por invalidez, correspondendo a 9,30%.

Segundo o INSS, 79.494 cartas de convocação foram enviadas para os beneficiários de um total de 150.314, ou 52,88% apenas no 1º lote que abrange pessoas com até 39 anos. O 2º lote abrange beneficiários de 40 a 45 anos de idade.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO