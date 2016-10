No Amazonas, 14 urnas apresentaram problemas técnicos, sendo 10 em Manaus

Em todo o Amazonas, 14 urnas apresentaram problemas técnicos e foram substituídas por equipamentos reservas. Deste total, dez urnas estavam em Manaus e quatro no interior.

Segundo Messias Andrade, diretor geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), é necessário que os coordenadores de cada local de votação certifiquem-se de que, realmente, as urnas estão com problemas técnicos.

“Das urnas que analisamos, seis não possuíam problemas técnicos. Às vezes, acontece de o eleitor ter problema com respeito a leitura digital na biometria”, explicou. Andrade garante que o andamento do voto no pleito acontece dentro do que foi previsto e planejado pelo TRE. “As ações foram bem planejadas e muito bem coordenadas”.

Questionado sobre demais problemas no interior do Amazonas, ele citou o município de Tonantis, que se encontra sem energia elétrica. No entanto, Andrade afirma que as urnas possuem bateria suficiente para suportar o dia inteiro do pleito.

Além disso, reforçou que cada equipamento possui uma bateria extra, com oito horas de duração, para garantir a tranquilidade da votação. “Até às 20h, 95% das urnas já devem estar apuradas em todo o Estado”, garantiu.

Por Fabiane Morais