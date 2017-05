No AM, telefonia terá aporte superior a R$ 6 milhões

As operadoras de telefonia móvel do Brasil anunciaram investimentos e aberturas de novas lojas para ampliar e melhorar seus serviços de voz e internet no Amazonas. Somente a Oi, por exemplo, vai investir R$ 6,5 milhões em infraestrutura e modernização da rede para melhoria da qualidade do serviço aos clientes. Os investimentos em território nacional ultrapassam a casa dos R$ 24 bilhões.

As novidades fazem parte do plano de otimização do atendimento em uma das áreas mais atrasadas em cobertura e qualidade de telefonia móvel no Brasil, que é a região amazônica, por conta de suas barreiras logísticas.

A operadora Oi também aproveita o momento para modernizar o site de telefonia móvel. A empresa oferece cobertura 4G em Manaus e Parintins. Os resultados recentes em mobilidade na região demonstram que a receita de dados subiu 10,7% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, decorrente da maior utilização dos smartphones.

A operadora TIM inaugurou e reabriu algumas lojas em Manaus, onde está avançando com a cobertura 4G. A previsão é de que mais sete novas unidades sejam abertas este ano no Estado, sendo quatro na capital e três no interior.

A Tim também abriu oportunidade de negócio no mercado, porque está à procura de parceiros comerciais, pequenas e médias empresas, para abertura de revendas. Outro investimento é a instalação de mais um biosite em Manaus, como parte do projeto de cobertura sustentável da empresa.

Apostas

A operadora Vivo planeja investir, sem contar eventuais aportes em licenças, R$ 24 bilhões em todo o país, inclusive no Amazonas, principalmente em expansão da cobertura 4G e ampliação da rede de fibra. Até o fim do ano, como parte de sua estratégia de ampliação de rede, a empresa planeja levar sua rede 4G a outros municípios amazonenses, o que resultará em mais cobertura e qualidade para seus clientes.

A Claro informou que mantém o projeto de expansão no Amazonas. Somente nos primeiros meses do ano, a operadora ampliou sua rede para nove novas cidades com a tecnologia 4G, 41 com 3G e uma com 2G. A companhia chamou a atenção para a ampliação de capacidade no aeroporto de Manaus.

Joandres Xavier

EM TEMPO