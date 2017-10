No AM, falta de estrutura e seguidas derrotas deixam times femininos em baixa

A falta de preparo, estrutura e desfalque de jogadoras em campo são alguns dos problemas que os times femininos do São Raimundo e do Rio Negro enfrentam nas últimas rodadas do Campeonato Amazonense de Futebol. No último jogo da competição realizado nesta quinta-feira (12), no bairro Aparecida, o “Tufão da Colina” levou uma goleada de 29 a 0 para o 3B.

O time entrou em campo com apenas oito jogadoras, e para piorar a situação, a equipe ainda perdeu mais uma integrante que teve uma contusão. A goleira se acidentou e fez com que a partida fosse encerrada mais cedo.

Procurado por nossa reportagem, o técnico do time feminino do São Raimundo, Valdemir Melo, 72, informou que o grupo passa por dificuldades em todos os âmbitos e o time não está conseguindo manter uma rotina necessária para se sair bem em campo.

“Nossas jogadoras não profissionais do futebol de campo. Nos viramos como podemos, porém elas não têm compromisso e foco. Muitas delas trabalham e passam por problemas pessoais. Não tenho como conciliar a rotina de cada uma”

Segundo Valdemir, as jogadoras não recebem nada, apenas uma ajuda de custo que sai do bolso dele. O técnico também revela que a diretoria do clube não é ligada diretamente ao time. Melo afirma que carrega toda responsabilidade sobre o time.

” Não cobro nada da diretoria porque em nenhum momento a diretoria se comprometeu em ajudar. Sei que eles passam por dificuldades e assumi os riscos de levar esse time como eu posso”. revela o técnico.

Rio Negro

Outra agremiação que passa por situação semelhante é o Rio Negro Clube. A equipe vem perdendo com frequência e ocupa a posição de “lanterninha” do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino.

O time do Rio Negro Clube chegou a amargar uma derrota de 1 a 0 para o time da Colina, que tinha uma jogadora a menos. A afirmação do técnico do “Galo Carijó”, José Ribamar, 44, deixa claro que a falta de entrosamento e tempo hábil para treinar foram fatores que contribuíram para o baixo rendimento da equipe em campo.

Segundo o técnico, a maioria das jogadoras vem do futsal e não rende da mesma forma em campo. “Muitas meninas vem do futebol de quadra, algumas não conhecem direito todas as regras do campo”, afirma Ribamar.

Com relação a situação financeira, tanto as jogadores do São Raimundo, quanto as jogadoras do Rio Negro, não recebem salário fixos, uma vez que não são diretamente ligadas aos clubes.

As integrantes do Galo recebem uma pequena ajuda de custo de um patrocinador, que é utilizada para as passagens, lanches e o massagista.

Versão das jogadoras

Mesmo com todas as adversidades, as jogadoras amazonenses enfrentam os desafios e entram em campo. Elas possuem a mesma resposta quando indagadas sobre o porquê de ainda continuarem na profissão: “Continuamos por amor ao clube e o prazer de jogar futebol”.

“Somos cientes de que não estamos bem como um time que joga contra nomes de peso. Conseguimos treinar apenas duas vezes no Estádio da Colina, falta treino e tempo. Muitas jogadoras são de outros times de bairro e não conseguem conciliar tudo, mas fazem o que podem. Mesmo com todos os problemas que estamos passando, ainda temos amor ao Tufão e é isso que nos faz seguir”, relatou Raquel Ramos, de 19 anos, atleta do São Raimundo.

A jogadora do Rio Negro, Ana Paula Xavier, 21, também reconhece as dificuldades e afirma: “Não estamos bem, jogar contra pessoas que já têm todo um preparo, voltado para um futebol de campo, não é fácil. Somos conhecedoras do futsal. Futebol tem uma outra pegada, mas entramos em campo e fazemos nossa parte. Ganhando ou perdendo, damos o nosso melhor e fazemos o que sabemos fazer, que é jogar futebol”.

A reportagem entrou em contato com as presidências dos clubes, porém não obtivemos respostas.

Jogo

O Rio Negro enfrenta o 3B neste sábado (14), às 15:30, no Campo do 3B, localizado na avenida Leonardo Malcher, bairro Aparecida. O time ainda tem uma última chance de se classificar e ir para a semifinal do campeonato.

