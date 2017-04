No AM, Conselho Regional de Farmácia adere ao desafio global para medicação segura

O Conselho Regional de Farmácia do Amazonas (CRF-AM) e mais 25 estados, além do Distrito Federal, aderiram ao Desafio Global, lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que prevê a redução de 50% do uso de medicamentos nos próximos 5 anos. A diretora-presidente da entidade no Estado, Ednilza Guedes, esteve na redação do Jornal Amazonas EM TEMPO, nesta sexta-feira (28), onde explicou os riscos da automedicação e os erros comuns na manipulação e ingestão de remédios.

A diretora realizou a entregar de uma caixa simbólica de medicamentos isentos de prescrição e ainda promoveu um bate-papo entre os jornalistas sobre o uso racional de medicamentos.

No calendário de atividades da campanha, está prevista uma ação especial pelo uso racional de medicamentos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no próximo dia 05, que é o Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, das 8h às 15h.

Na ocasião, uma equipe de farmacêuticos clínicos estará de plantão em um Consultório Farmacêutico para orientar os servidores, parlamentares e visitantes sobre o uso correto, seguro e racional de medicamentos. Eles também vão aferir pressão arterial, dosar glicemia capilar e avaliar a capacidade pulmonar para verificar sinais e sintomas de doenças e resultados de tratamentos em andamento. Ações semelhantes serão desenvolvidas nos estados, pelos demais conselhos regionais.

De acordo com dados divulgados pela OMS, os erros de medicação causam pelo menos uma morte todos os dias e prejudicam aproximadamente 1,3 milhões de pessoas anualmente apenas nos Estados Unidos.

“Os números são semelhantes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, embora nestes o impacto seja praticamente o dobro em termos do número de anos de vida saudável perdidos. E nos farmacêuticos temos um papel mais que importante na conscientização e a orientação correta e aplicabilidade desses remédios, que servem curar, mas se não bem administrados podem levar a morte”, atesta Ednilza Guedes.

A campanha também visa envolver a população, razão pela qual serão divulgadas orientações sobre como evitar erros que resultem em danos graves, como utilizar o medicamento ou a dose errada no momento errado. Além de incentivar o uso correto e racional, a campanha ainda pretende estimular a participação do paciente na condução do seu tratamento.

Com informações da assessoria