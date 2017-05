No AM, cidadão pode bloquear celular roubado pela internet

Desde esta sexta-feira (19) o amazonense não precisa mais ir para um Distrito Integrado de Polícia (DIP) para bloquear o seu aparelho telefônico roubado. Essa é uma das novidades do site da Delegacia Interativa (DI) do Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa, Gesson Aguiar, a plataforma eletrônica recebe cerca de mil registros de ocorrência diários. Dentre os casos documentados estão furto e roubo de pequeno porte, abandono de lar, perturbação da tranquilidade, acidentes de transito sem vítimas, perda e extravio de objetos e documentos e a emissão de um formulário para solicitação de bloqueio de celular roubado.

“Essa é mais uma ferramenta para trazer praticidade e comodidade ao cidadão, temos uma equipe que atua no sistema, sempre prezando pelo bem-estar das pessoas. É importante ressaltar, que casos de ameaça com exceção aos relacionados à Lei Maria da Penha, crimes contra a honra como, injúria, calúnia e difamação, com exceção dos crimes de preconceito, podem ser registrados por meio da Delegacia Interativa”, disse o delegado titular.

O governador interino David Almeida (PSD), disse que o sistema agiliza o atendimento e com a tecnologia, diminui as despesas do Governo. “Em 2016, 40% das ocorrências foram registradas via Delegacia Interativa. A nossa expectativa é que esse número salte para 80% com lançamento do novo site”, ressaltou o chefe do Poder Executivo.

O diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam), Márcio Lira comentou que o Estado é um dos pioneiros nesse tipo de sistema. “O Amazonas é um dos primeiros Estados, onde o cidadão pode efetuar o bloqueio do seu aparelho telefônico roubado, o que é mais um avanço para nossa região”, afirmou Márcio Lira.

Para o Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o delegado da Polícia Federal, Sérgio Fontes, a plataforma traz vários benefícios ao cidadão, principalmente com mais policiamento nas ruas. “O tempo em que o policial civil usava para registrar o boletim de ocorrência, será aproveitado em investigações das ruas”, argumentou.

Bárbara Costa

EM TEMPO