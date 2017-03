No AM, 7 mil pescadores ficam sem seguro-defeso

O pagamento do seguro-desemprego do pescador – o popular seguro-defeso – beneficiou, ao todo, 66 mil pescadores, no Amazonas, com um montante de R$ 250,6 milhões ao longo de quatro meses. Ao todo, foram feitos 77 mil requerimentos para receber o benefício, mas, 7 mil desses profissionais tiveram problema nas carteiras e ficaram sem receber. Outros 4 mil receberão nos próximos dias.

O balanço foi divulgado ontem (29) pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Manaus, responsável pelos processamentos no Amazonas, desde 2015, graças à medida provisória nº 665.

Nesta edição, que iniciou no dia 16 de novembro e terminou no dia 15 deste mês, o Amazonas foi o primeiro Estado brasileiro a ter o processamento 100% concluído. O gerente-executivo do INSS no Amazonas, Clizares Santana, disse que os requerimentos receberam status de exigência (pendências a resolver). O INSS ainda está finalizando quase 5.294 casos de pendências. Segundo Santana, foram processadas mais de 14 mil casos de pendências, que devem ser finalizadas até amanhã (31).

De acordo com o INSS, já foram pagos R$ 230,7 milhões, mas ainda resta os pagamentos das pendências, que totalizam 19,8 milhões. Em torno de mais de 4 mil pescadores devem receber ainda nos próximos dias.

“Estamos resolvendo 17.724 exigências e pendências. Desse número, aproximadamente, 14 mil já foram processadas. A tarefa está na fase final, e até sexta-feira (31) será finalizada, com o processamento do restante, que se aproxima de 4 mil pescadores que devem receber o benefício”, disse Santana.

Para o seguro-defeso de 2017 e 2018, o INSS pretende processar todos os requerimentos do Amazonas, num prazo máximo de até o dia 31 de dezembro de 2017, para que o pescador receba as suas parcelas de pagamento, durante os quatro meses do seguro defeso. Em 2014, último ano em que havia sido pago o benefício, foram pouco mais de 85 mil pagamentos.

Indeferimentos

Nesta edição, foram 7,7 mil processos indeferidos. Quase 6 mil desses casos foram decorrentes da situação em que a carteira do pescador foi suspensa ou cancelada por conta de problemas no cadastro.

O decreto nº 8.967, de 23 de janeiro de 2017, dispõe que o pescador vai ter a possibilidade no recadastramento, que acontece no fim de abril deste ano e início de maio, para regularizar a sua situação. “Já recebemos os requerimentos de carteiras cancelados ou suspensos. Após o recadastramento, vamos analisar e reprocessar esses requerimentos”, disse Santana.

Joandres Xavier

EM TEMPO