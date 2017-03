No AM, 23% dos contribuintes entregaram declaração de Imposto de Renda

No Amazonas, 73.471 contribuintes entregaram a Declaração do Imposto de Renda 2017 ano base 2016 até esta quinta-feira (23), o equivalente a 23% do total de 318,9 mil declarações aguardadas. De acordo com dados da Receita, o número de contribuintes de 2017 no Amazonas é 1% maior do registrado no ano passado, quando foram contabilizadas 315.775.

Na 2ª Região Fiscal, que engloba os estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 299.085 contribuintes entregaram as declarações.O prazo de entrega iniciado no último dia 02 de março, vai até o dia 28 de abril. Até lá, a expectativa da Receita Federal é de receber 28,3 milhões de declarações em todo País.

“Tradicionalmente as pessoas deixam para fazer a declaração na última semana de encerramento do prazo. O ideal é que já tenham iniciado a juntada de documentos e tão logo finalize, inicie o preenchimento dos dados nos sistema”, afirmou o contador e professor de Ciências Contábeis, João Dantas, que supervisiona mais de 90 alunos do curso em um trabalho social de atendimento gratuito para Declaração de Imposto de Renda realizado pela faculdade DeVry | Martha Falcão há dez anos.

“O importante de se antecipar é que, se falta algum comprovante, o contribuinte tem tempo de providenciar e voltar aqui para finalizarmos o atendimento”, completou o professor. João Dantas ressaltou ainda que para ser atendido na faculdade, é preciso levar uma lata de leite em pó ou um 1kg de alimento não perecível. O contribuinte sai com a declaração e a cópia do recibo de entrega impressos. A arrecadação será doada a instituições beneficentes.

Documentos

Nesta semana, a Receita Federal lançou um vídeo em animação para a divulgação do IRPF 2017. As imagens apresentam as novidades em relação à da declaração deste ano, além de mostrar os pontos básicos a serem considerados pelos contribuintes ao preencher seu documento. O vídeo está disponível no canal do Youtube da instituição federal.

Entre as novidades deste ano está a necessidade que os dependentes acima de 12 anos tenham CPF para serem declarados como tal.

Documentos básicos como RG, CPF, Comprovante de residência e a Declaração de Imposto de Renda do ano passado (2016, ano base 2015) são imprescindíveis para a realização do atendimento gratuito na faculdade DeVry | Martha Falcão. Além disso é importante levar comprovantes e notas fiscais de serviços dedutíveis como recibos de médicos, dentistas, além dos informes de bancos, do plano de previdência, do plano de saúde e da empresa onde trabalha. Caso haja aquisição de bens como carro e imóveis, por exemplo, é preciso apresentar documentos comprobatórios da aquisição.

A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.

Com informações da assessoria