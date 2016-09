No Aleixo, jovem é alvejado a tiros e morre ao dar entrada em hospital

O ajudante de pedreiro Keven Nascimento Goes, 24, morreu na madrugada desta quarta-feira (28), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, após ser atingido com dois tiros, no beco Parintins, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a polícia, o crime ocorreu por volta das 23h30 de ontem (27). O rapaz estava nas proximidades de sua casa, quando foi surpreendido por dois homens, não identificados, que chegaram ao local a pé e atiraram contra a vítima.

O jovem foi socorrido pelos moradores e levado para o HPS 28, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da meia noite e meia.

Os tiros, segundo o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo, atingiram a cabeça e a barriga do jovem.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações (Ciops) que foram encontradas 8 porções de maconha no local do crime, levantando suspeitas de que a motivação do crime esteja relacionada ao tráfico de drogas.

Populares relataram à polícia que o jovem já havia deixado o tráfico de drogas, porém, antes disso, foi ameaçado por um traficante do bairro, cujo o nome não foi divulgado.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).