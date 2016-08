No Aleixo, engenheiro é preso por tentativa de homicídio

O engenheiro de produção Marcelo Rebelo Rocha, 42, foi preso na tarde desta quarta-feira (24), por envolvimento na tentativa de homicídio de um catador de latinhas de 22 anos. O crime ocorreu no dia 24 de junho deste ano, na rua Orleans, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a delegada titular do 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Allynne Lima o infrator foi interceptado por policiais civis na casa onde morava, localizada no mesmo endereço onde o delito aconteceu.

Segundo a autoridade, no dia do crime, por volta das 7h40, a vítima teria ido até a lixeira da casa de Marcelo e revirado alguns sacos que estavam no lugar. O engenheiro pensou que o catador de lixo queria roubá-lo.

Marcelo então foi até o carro dele e pegou uma arma de fogo. Em seguida efetuou um disparo que atingiu o jovem na região torácica.

“O jovem foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado. Posteriormente ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde foi submetido a cerca de quatro cirurgias. Quando recebeu alta hospitalar a vítima nos procurou para relatar o que havia acontecido e indicou o endereço do infrator”, declarou a titular do 16° DIP.

Allyne Lima afirmou que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatada a existência de Boletins de Ocorrência (BO) denunciando Marcelo por lesão corporal. Os registros foram formalizados por familiares do infrator entre 2012 e 2013. Em depoimento na delegacia o engenheiro confessou que alvejou o catador de latinhas e que após cometer o crime teria jogado fora a arma utilizada para praticar o delito.

Marcelo foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Após a realização dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

