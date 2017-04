Nível do Rio Negro se aproxima da cheia história de 2012

Seguindo o processo natural de cheia, o nível do rio Negro foi registrado ontem (26) em 28,12 metros, no porto de Manaus. O número é 90 centímetros a menos que o mesmo dia no ano da histórica de 2012, quando o nível marcou 29,02 metros. Com isso, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e a Defesa Civil do município vêm acompanhando a subida do nível das águas com o objetivo de prevenir prejuízos.

De acordo com o engenheiro do porto, Valderino Pereira, o nível máximo da cheia histórica se aproxima do pico da cheia daquele ano, que foi de 29,97 metros, marcado entre os dias 29 de maio e 1º de junho. “O rio precisa subir 1,85 metro para chegar à marca máxima histórica”, informou.

Barcelos

No município de Barcelos (a 399 quilômetros da capital), o nível do afluente está 42 centímetros acima do que ocorreu no mesmo período de 1989, quando ocorreu uma cheia histórica.

O relatório aponta que, no porto de Manaus, o nível do rio tem apresentado ritmo de subida de 0,02 metros.

Demais rios

Ainda diante do monitoramento da companhia, a Bacia do Rio Branco também se encontra em processo de enchente, porém, com níveis regulares para a época.

Bárbara Costa

EM TEMPO