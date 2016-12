Ninimberg Guerra recebe edição solidária do MR Cage

A 25ª edição do MR. Cage – especial de Natal será realizada no dia 22 de dezembro, no Ginásio Ninimberg Guerra, o ‘Bergão’, localizado no bairro São Jorge, Zona Oeste. Com apenas um quilo de alimento não perecível, os amantes do esporte poderão assistir nove lutas.

O intuito do evento é arrecadar alimentos para distribuir para famílias carentes de Manaus. Segundo a organização, mais de mil pessoas são aguardadas para conferir de perto um card que dispõe de nove confrontos. O quilo de alimento doado dá acesso às arquibancadas do evento. Para entrada nas cadeiras vips, a doação terá que ser de uma cesta básica.

“Estamos na expectativa de que o evento será bem aceito por todos e esperamos ter grande participação da população nesta causa nobre”, disse o organizador do evento, Samir Nadaf.

O MR. Cage conta com o apoio da Prefeitura de Manaus. “A Semjel (Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer) comprou essa briga e vamos bater de frente com a fome. Vamos fazer um Natal melhor para famílias carentes de Manaus. É por isso que convidamos toda a população da cidade a marcarem presença no apoio a essa causa nobre”, afirmou o secretário Luis Neto.

